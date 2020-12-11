Тамара Воронина объяснила 4 промаха в спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Тамара Воронина прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она допустила четыре промаха.
«Сегодня старалась держаться по дистанции в начале первых кругов, но, похоже, с первых же метров захлестнулась и не смогла справиться со стрельбой.
В прошлом году уже был опыт выступления на этой трассе, поэтому было легче. Трасса знакомая, её состояние очень хорошее. Конечно, на предыдущем этапе я очень расстроилась из-за неприятности, но постаралась отпустить всё и работать над ошибками.
Ранняя стартовая группа? Это со мной не обсуждалось, но я рада, что получилась такая группа, так как удалось пробежать с более сильными спортсменками, побыть в борьбе", — сказала Воронина в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене.
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