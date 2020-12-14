Бё: в эстафете вы можете пройти плохой этап, но благодаря команде занять второе место

Биатлонист Йоханнес Бё на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Австрии, где норвежцы заняли второе место.
«Прелесть командной эстафеты заключается в том, что вы можете пройти плохой этап, но при этом занять второе место. У нас были отличные лыжи, и мои товарищи по команде поставили меня на лучшую позицию, но сегодня был просто не мой день. Это биатлон. Забудем о прошлом и двигаемся дальше», – написал Бё.
На заключительном этапе эстафеты борьбу за золото вели норвежец Йоханнес Бё и швед Себастиан Самуэльссон. Россиянин Александр Логинов сражался за бронзу. Всё решилось на последнем огневом рубеже. У шведа заела винтовка, норвежец неудачно стрелял, и Логинов, в случае точной стрельбы, мог даже побороться за золото. Самуэльссон, справившись с винтовкой, побежал на финиш, следом за ним, зайдя по пути на штрафной круг, ушёл со стрельбища и Бё. Затем точно отстрелял немецкий биатлонист, а Логинов после захода на штрафной круг остался четвёртым.
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