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Самуэльссон: руки тряслись, я не смог вставить дополнительный патрон с первого раза

Самуэльссон: руки тряслись, я не смог вставить дополнительный патрон с первого раза
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). За сборную Швеции в гонке также выступали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.

«Я пытался оказывать давление на Йоханнеса, поэтому медлить на огневых было недопустимо. Ускорившись, я дважды промахнулся. Руки тряслись, поэтому я не смог вставить дополнительный патрон с первого раза. Хорошо, что вовремя собрался и закончил стрельбу первым», — приводит слова Самуэльссона Biathlon.com.ua.

Второе место в эстафете заняла сборная Норвегии. Бронза досталась команде Германии. Сборная России в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова стала четвёртой.

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