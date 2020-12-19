Нелин показал лучшую скорость в пасьюте на этапе КМ в Австрии, Логинов отстал на 36 секунд

Шведский биатлонист Йеспер Нелин показал лучшую скорость в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Вторым на лыжне стал норвежец Йоханнес Дале, проигравший шведу 5,9 секунды. Тройку лучших по этому показателю замкнул Йоханнес Бё (+8,9 секунды). Отметим, что в гонке Нелин был 15-м, Дале – шестым, Бё-младший – третьим.

Самым быстрым из россиян стал Александр Логинов, показавший 14-ю скорость (+36,4 секунды). Логинов допустил три промаха и финишировал 22-м. В топ-30 по скорости вошёл Эдуард Латыпов – 27-й (+57,7).

Отметим, что норвежец Стурла Холм Легрейд, оформивший золотой дубль на четвёртом этапе Кубка мира, стал в пасьюте только 23-м по скорости на лыжне (+55,4).