Нелин показал лучшую скорость в пасьюте на этапе КМ в Австрии, Логинов отстал на 36 секунд
Шведский биатлонист Йеспер Нелин показал лучшую скорость в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Вторым на лыжне стал норвежец Йоханнес Дале, проигравший шведу 5,9 секунды. Тройку лучших по этому показателю замкнул Йоханнес Бё (+8,9 секунды). Отметим, что в гонке Нелин был 15-м, Дале – шестым, Бё-младший – третьим.
Самым быстрым из россиян стал Александр Логинов, показавший 14-ю скорость (+36,4 секунды). Логинов допустил три промаха и финишировал 22-м. В топ-30 по скорости вошёл Эдуард Латыпов – 27-й (+57,7).
Отметим, что норвежец Стурла Холм Легрейд, оформивший золотой дубль на четвёртом этапе Кубка мира, стал в пасьюте только 23-м по скорости на лыжне (+55,4).
Кубок мира по биатлону. Норвежский вундеркинд всех рвёт. А где наша молодёжь, алло? LIVE
В субботу, 19 декабря в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию.
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