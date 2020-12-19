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Биатлон, Кубок мира 2020-2021, Хохфильцен: гонка преследования (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 19 декабря 2020

Ульяна Кайшева, сборная России по биатлону
Александр Говоров Павел Панышев
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Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Гонки преследования. Ну что, опять «застрелимся»? LIVE
В субботу, 19 декабря в Хохфильцене состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию.
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Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Кубок мира по биатлону - 2020/2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Сегодня, 19 декабря в Хохфильцене продолжится 4-й этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В субботу медали будут разыграны в мужской и женской гонках преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

День ото дня печальная безмедальная серия сборной России по биатлону становится всё длиннее. По итогам спринтов в Хохфильцене наши спортсмены остаются без наград уже 35 гонок. И велика вероятность, что сегодня вечером будет уже 37. Можно ли рассчитывать на медали, когда Гараничев и Логинов у мужчин или Павлова и Гореева у женщин со старта будут проигрывать стремительным лидерам больше минуты? Мы, конечно, верим в чудо, но надеемся хотя бы на то, что спортсмены окончательно не «застрелятся» на рубеже, как это часто случается в последних гонках.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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