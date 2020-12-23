Логинов решил остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира по биатлону
Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов решил остаться на самоподготовке в преддверии январских этапов сезона Кубка мира по биатлону, в то время как национальная команда проведёт тренировочный сбор в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Максима Кугаевского, тренера сборной Тюменской области, которую представляет Логинов.
В сезоне-2020/2021 представители сборной России за четыре этапа ни разу не попали в тройку сильнейших. Безмедальная серия сборной составляет 39 гонок. Лучшим представителем национальной команды является Логинов, который со 199 очками занимает 15-е место в личном зачёте. У женщин лучшей представительницей России является Ирина Казакевич, которая со 125 очками занимает 26-е место в личном зачёте.
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