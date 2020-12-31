Сборная Украины назвала состав на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сборная Украины по биатлону объявила состав на пятый этап сезона Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артём Тищенко, Тарас Лесюк.

Женщины: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина.

Новости Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)

5. Оберхоф (Германия) — 8-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.