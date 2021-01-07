Шельбрейд — о массовом снятии с «Ижевской винтовки»: это страшно и крайне тревожно

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд прокомментировала массовое снятие российских биатлонисток с «Ижевской винтовки».
«Это страшно, и я надеюсь, что ассоциация выяснит, в чём причина. Важно подчеркнуть, что мы живём в условиях пандемии и может быть много причин, по которым многие спортсмены были вынуждены внезапно сняться. Но если причина в том, что они боятся пройти тестирование, то это крайне тревожно. Я с трудом могу поверить, что это правда, после всего, что произошло. Но если это так, тогда это совершенно немыслимо», — приводит слова Шельбрейд NRK.
В конце декабря на всероссийских соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Майгуров, комментируя массовое снятие спортсменов, объяснил это неудачно составленным календарём.
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