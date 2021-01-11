Каминский объяснил, почему Латыпова поставили на последний этап смешанной эстафеты

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу команды в смешанной эстафете в Оберхофе на фоне смерти отца лидера мужского коллектива Александра Логинова. Последний этап пробежал Эдуард Латыпов.

«У нас особого выбора не было на четвёртый этап, решили поберечь Логинова и снять с него ответственность. Эдуард сказал, что не нервничал? Так он всегда это говорит. Мы с ним разобрали на случай финиша тактические варианты.

Стала ли сюрпризом его победа? Наверное, да. Любому нашему биатлонисту ещё можно расти, стрельба стоя была неидеальной. Лидеры вырастают из таких побед над собой», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Напомним, победой в смешанной эстафете сборная России прервала безмедальную серию на этапах Кубка мира, которая продлилась 43 гонки.