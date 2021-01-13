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Куклина стартует девятой в спринте в Оберхофе, Павлова — 33-й

Куклина стартует девятой в спринте в Оберхофе, Павлова — 33-й
Биатлон / Кубок мира 0
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Стали известны стартовые номера биатлонисток на спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Старт запланирован на 14 января. Начало — в 16:30 мск.

Откроет гонку Марен Хаммершмидт из Германии. Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая 9-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (33-й), Ирина Казакевич (38-й), Ульяна Кайшева (67-й), Светлана Миронова (71-й) и Екатерина Носкова (91-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует 23-й, её соотечественница Тириль Экхофф — 41-й, шведка Ханна Эберг — 29-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 39-й, представительница Беларуси Динара Алимбекова — 16-й.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спринта в Оберхофе.

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