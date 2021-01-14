Виттоцци призналась, что из-за перенесённого коронавируса каждый день чувствует усталость

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о проблемах со здоровьем, которые появились у неё после того, как она перенесла коронавирус два месяца назад.

«Мне очень тяжело, потому что я каждый день чувствую себя уставшей. Мне не хватает энергии, и моё тело плохо себя чувствует. Это очень тяжело.

Связано ли это с коронавирусом? Наверняка не скажу, но думаю, что да. Потому что в октябре я чувствовала себя очень хорошо, а после заражения коронавирусом всё стало по-другому.

Я разговаривала с Паулиной (Фиалковой. — Прим. «Чемпионата»), и она сказала мне, что у неё такие же проблемы, как и у меня, но, к счастью, у меня нет сложностей с дыханием. Надеюсь, мы с ней снова поправимся. Теперь я беспокоюсь о своём теле. Не знаю, к чему это приведёт», — приводит слова спортсменки норвежское издание NRK.