Расписание 1-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона-2020/2021 в Арбере
Сегодня, 14 января, стартовал первый этап Кубка IBU. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. У женщин весь пьедестал заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова. Второе место заняла Валерия Васнецова. Третий результат продемонстрировала Анастасия Шевченко.
У мужчин три первых места заняли представители Норвегии — Александер Фьелд Андерсен, Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен соответственно.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Расписание соревнований
16 января
12:30 мск — спринт, женщины.
16:00 — спринт, мужчины.
17 января
13:00 — эстафета, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.
Второй этап Кубка IBU также состоится в Арбере.
Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на 1-м этапе Кубка IBU. Победила Татьяна Акимова
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
23:07
-
23:07
-
22:41
-
22:12
-
21:35
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:56
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:55
-
17:41
-
17:28
-
17:20
-
16:40
-
16:15
-
15:28
-
15:16
-
15:11
-
14:56
-
14:55
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:42
-
13:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам