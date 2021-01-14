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Календарь первого этапа Кубка IBU по биатлону сезона-2020/2021 в Арбере

Расписание 1-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона-2020/2021 в Арбере
Биатлон / Кубок IBU 0

Сегодня, 14 января, стартовал первый этап Кубка IBU. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. У женщин весь пьедестал заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова. Второе место заняла Валерия Васнецова. Третий результат продемонстрировала Анастасия Шевченко.

У мужчин три первых места заняли представители Норвегии — Александер Фьелд Андерсен, Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен соответственно.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия
Расписание соревнований
16 января
12:30 мск — спринт, женщины.
16:00 — спринт, мужчины.

17 января
13:00 — эстафета, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.

Второй этап Кубка IBU также состоится в Арбере.

Россиянки заняли весь пьедестал в спринте на 1-м этапе Кубка IBU. Победила Татьяна Акимова
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