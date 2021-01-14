Расписание 1-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона-2020/2021 в Арбере

Сегодня, 14 января, стартовал первый этап Кубка IBU. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. У женщин весь пьедестал заняли российские биатлонистки. Победу одержала Татьяна Акимова. Второе место заняла Валерия Васнецова. Третий результат продемонстрировала Анастасия Шевченко.

У мужчин три первых места заняли представители Норвегии — Александер Фьелд Андерсен, Филип Фьельд Андерсен и Сиверт Гутторм Баккен соответственно.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.



Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Арбер, Германия

Расписание соревнований

16 января

12:30 мск — спринт, женщины.

16:00 — спринт, мужчины.



17 января

13:00 — эстафета, женщины.

16:00 — эстафета, мужчины.

Второй этап Кубка IBU также состоится в Арбере.