Губерниев зажигательно станцевал в отеле перед эстафетой в Оберхофе. Видео

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он зажигательно танцует в преддверии мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), которая состоится сегодня, 15 января.
«Вместе с певицей Светой ждём золотой рассвет, изящно танцуя при этом! В пятницу мужская эстафета, где наши спортсмены всех победят! В 16:20! Кто будет смотреть? Откуда вы? В эфире лучших назову!» — подписал он видео.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Сардиния! Будем болеть обязательно! У меня даже подружка по болению есть во Франции! Сейчас напишу ей, что они там себе с мужем думают!»
«Улан-Удэ также будет болеть и танцевать, вперёд, ребята! Вы лучшие!»
«Барселона! Снега нет, конечно, но всё равно смотрим, любим биатлон».
- 15 января 2021
-
11:26
-
10:44
-
09:24
-
09:10
-
01:13
- 14 января 2021
-
23:52
-
23:07
-
23:07
-
22:41
-
22:12
-
21:35
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:56
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:55
-
17:41
-
17:28
-
17:20
-
16:40
-
16:15
-
15:28
-
15:16
-
15:11
-
14:56