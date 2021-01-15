Губерниев зажигательно станцевал в отеле перед эстафетой в Оберхофе. Видео

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он зажигательно танцует в преддверии мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), которая состоится сегодня, 15 января.

«Вместе с певицей Светой ждём золотой рассвет, изящно танцуя при этом! В пятницу мужская эстафета, где наши спортсмены всех победят! В 16:20! Кто будет смотреть? Откуда вы? В эфире лучших назову!» — подписал он видео.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Сардиния! Будем болеть обязательно! У меня даже подружка по болению есть во Франции! Сейчас напишу ей, что они там себе с мужем думают!»

«Улан-Удэ также будет болеть и танцевать, вперёд, ребята! Вы лучшие!»

«Барселона! Снега нет, конечно, но всё равно смотрим, любим биатлон».