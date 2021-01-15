Тренер сборной России по биатлону объяснил выбор состава на мужскую эстафету в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выбор состава на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, которая состоится сегодня, 15 января. За национальную команду выступят Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Первый этап не самый быстрый, Стрельцову необходимо время, чтобы вработаться, на сегодня у него не лучшее функциональное состояние. Елисеев? Матвей не очень в восторге, что бегает постоянно только первый этап, изъявлял желание бежать и другие этапы. Мы предоставляем ему такую возможность. И хочется проверить в разных ситуациях разных спортсменов, идёт ротация по этапам.

Гараничев оказался не очень готов в конкретный момент. Бабиков? Представляем его возможности, сейчас ему нужно восстановиться после коронавируса.

Мы будем бороться за медали, это реально при определённом стечении обстоятельств. Нужно, чтобы была хорошая стрельба. Также Оберхоф славится случайностями. В любом случае надо бороться. То, что было в гонках, — одно, эстафета — другое», — рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».