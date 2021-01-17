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Каминский — о снятии Логинова с масс-старта: решили не рисковать его здоровьем

Каминский — о снятии Логинова с масс-старта: решили не рисковать его здоровьем
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский пояснил отсутствие Александра Логинова в заявке на масс-старт этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«С вечера Саша не очень хорошо себя чувствует. Решили не рисковать, так как впереди тяжёлый этап в Антхольце. Подробности? Предболезненное состояние. Если спортсмен чувствует, что не готов, то лучше не стартовать", — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Начало гонки на 15 км запланировано на 14:30 мск. После снятия Логинова в гонке примут участие лишь два российских спортсмена — Матвей Елисеев (20-й стартовый номер) и Эдуард Латыпов (22-й).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

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