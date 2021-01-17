Аликин: впервые увидел высказывания жены Елисеева и подумал: «девочка больная что ли»?

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин высказал отношение к грубому ответу жены Матвея Елисеева на критику своего мужа.
«Куда смотрит президент нашей федерации, когда жена Елисеева отправляет болельщиков в жопу? Это что за бардак? Мы до чего так дойдём? Она там какой-то личный тренер или психолог…
У нас сервисмены не могут поехать на «Рождественскую гонку» и подготовить лыжи, а она ходит там в микст-зоне и интервью берёт. Кто ей вообще аккредитацию дал? Федерация СБР или главный тренер Польховский? Раздаёт интервью, где посылает всех в жопу… Кто ей такое право дал? Когда впервые увидел эти высказывания, подумал, девочка больная что ли? Кто она такая, чтобы такие интервью давать? В эту ситуацию должен вмешаться президент», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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