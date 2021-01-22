Лиза Тереза Хаузер — об инциденте в масс-старте: винтовка ощущалась слишком лёгкой

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер рассказала об инциденте, случившемся в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. После гонки спотсменка опубликовала фото со сломанной винтовкой.
«Масс-старт в Оберхофе очень расстроил меня, хотя до последнего круга всё складывалось замечательно. Я шла третьей и была настроена на борьбу, но затем упала. На финише Ханна Эберг интересовалась, всё ли у меня в порядке. Я ответила: „Да“, но после прислушалась к себе и поняла, что винтовка ощущается слишком лёгкой. Я половину круга бежала с отломанным ложем и только после финиша это заметила!
Мы быстро всё починили, во вторник вечером винтовка уже была у меня, полностью готова к гонкам. Даже успела потренироваться с ней здесь, в Антхольце", — цитирует Хаузер Biathlon.com.ua.
Вчера, 21 января, Хаузер стала победительницей индивидуальной гонки в Антхольце.
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