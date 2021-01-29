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Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Золото выиграла представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Спринт. Женщины

1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (1).

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +5,7 (0).

3. Анастасия Шевченко (Россия) — +9,7 (0).

4. Лариса Куклина (Россия) — +11,9 (1).

5. Валерия Васнецова (Россия) — +12,3 (1)...

21. Наталья Гербулова (Россия) — +48,5 (1)...

30. Анастасия Гореева (Россия) — +1.06,9 (3)...

39. Полина Шевнина (Россия) — +1.21,1 (2).

В первый день соревнований Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы также состоится мужской спринт.