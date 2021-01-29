Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Золото выиграла представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Спринт. Женщины
1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (1).
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +5,7 (0).
3. Анастасия Шевченко (Россия) — +9,7 (0).
4. Лариса Куклина (Россия) — +11,9 (1).
5. Валерия Васнецова (Россия) — +12,3 (1)...
21. Наталья Гербулова (Россия) — +48,5 (1)...
30. Анастасия Гореева (Россия) — +1.06,9 (3)...
39. Полина Шевнина (Россия) — +1.21,1 (2).
В первый день соревнований Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы также состоится мужской спринт.
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