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Результаты женского спринта на чемпионате Европы по биатлону сезона-2021

Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Золото выиграла представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Спринт. Женщины
1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (1).
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +5,7 (0).
3. Анастасия Шевченко (Россия) — +9,7 (0).
4. Лариса Куклина (Россия) — +11,9 (1).
5. Валерия Васнецова (Россия) — +12,3 (1)...
21. Наталья Гербулова (Россия) — +48,5 (1)...
30. Анастасия Гореева (Россия) — +1.06,9 (3)...
39. Полина Шевнина (Россия) — +1.21,1 (2).

В первый день соревнований Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы также состоится мужской спринт.

Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Женщины. Спринт 7,5 км
29 января 2021, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Байба Бендика
Латвия
22:00.7
2
Каролин Эрдаль
Норвегия
+5.7
3
Анастасия Шевченко
Россия
+9.7
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