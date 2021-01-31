Татьяна Акимова рассказала о самом ярком впечатлении сезона

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, как сложилось для неё начало сезона, а также поделилась мнением о самом ярком впечатлении.



«Волновала ли меня безмедальная серия? Соревнования я, разумеется, смотрела. Но у спортсменов ведь на первом месте всегда свои задачи.

У меня с самого начала работы сложился, как мне кажется, правильный настрой. Я возвращалась после долгого перерыва, поэтому и готовилась к очень плавному возвращению.

Начало сезоне получилось не слишком простым? Зато я чувствовала, что всё идёт по нарастающей. Что я реально с каждым стартом разгоняюсь. Это придавало уверенности в том, что и дальше всё будет в порядке.

Выигранная на этапе КМ в Антерсельве эстафета — самое яркое впечатление сезона? Конечно. Мы все вчетвером были очень хорошо настроены на тот старт, позитивно. Поэтому, наверное, всё и сложилось так удачно», — приводит слова Акимовой «RT на русском».