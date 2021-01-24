Российские биатлонистки снова в порядке! Почему яркая победа в эстафете уже не удивляет

В 2021 году биатлон стало смотреть гораздо интереснее, чем в конце 2020-го. Оно и понятно, ведь Россия возвращается в лидеры и уже завоевала три медали на Кубке мира, причём две из них были золотыми. А сколько ещё шансов было упущено. Только Светлана Миронова дважды должна была выигрывать масс-старт, но подводила стрельба на заключительном рубеже.



Так что женскую эстафету в Антхольце все ждали с воодушевлением. Тренерский штаб сборной России принял решение выставить на гонку следующий состав – Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Для Акимовой эта гонка вообще была чрезвычайно важной, потому что для Татьяны это был лучший шанс показать себя перед чемпионатом мира.

Российские биатлонисты могли добыть сразу два золота. Как же мы скучали по такой сборной! Российский биатлон сейчас в таком порядке, что бронза в мужской эстафете нас только расстраивает.

Чудо-скорость Павловой

Павлова просто преобразилась после победы в «Рождественской гонке» в конце декабря. Собственно, Евгения стала катализатором успехов России в биатлоне. Именно она первой из наших заехала в «цветы» в личной гонке. На первом этапе эстафеты дерзкая россиянка всё делала здорово вплоть до второй стрельбы. Она закрыла четыре мишени из пяти, но потом с большим трудом закрыла оставшуюся из них с помощью трёх дополнительных патронов. Штрафной круг вновь замаячил перед россиянкой, но, к счастью, обошлось.



А по скорости на лыжне Павлова и вовсе была великолепна. Евгения показала лучший ход среди всех участниц первого этапа, хотя вместе с ней бежали неплохие лыжницы – Витоцци, Хинц, Бескон. В итоге Женя проиграла лидеру всего 16 секунд и передала эстафету Татьяне Акимовой на третьей позиции. Нормально.

Женская сборная России провела лучшую гонку в сезоне. Но опять обидно осталась без медали В топ-10 попали сразу три наши биатлонистки. И как же до пьедестала не добрались?

Акимова была хороша!

Акимова ещё в конце прошлого года показала, что готова выступать на уровне Кубка мира. В своей второй гонке после возвращения Татьяна и вовсе стала лучшей изроссиянок. Тем более странно смотрелось решение тренеров отправить её на Кубок IBU в первой половине января. Но разум возобладал, и вот участница Олимпиады-2018 снова в элите мирового биатлона.



Индивидуальная гонка в Анхтольце не сложилась для Акимовой, но тренеры видели, что она готова к эстафете. И к тому же Татьяна точно заслужила ещё один шанс проявить себя в сборной. И на втором этапе она сполна им воспользовалась! Уверенная работа на первом рубеже, один дополнительный патрон на второй и неплохая скорость на лыжне – вот краткий пересказ того, что сделала Акимова в эстафете. Она была хороша. Татьяна передала эстафету Светлане Мироновой на второй позиции, уступая Германии менее одной секунды.

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Очередной сильный этап Мироновой

На Миронову тренеры делали большую ставку в этой эстафете. Светлана в личных гонках прописалась в цветочной церемонии, в каждом старте она считается претенденткой на медаль. Да и в командных гонках россиянка явно прибавила. Если раньше её этап был самым валидольным, то в последнее время ситуация в корне изменилась.

Миронова уже не в первый раз начала гонку осторожно, делая ставку на стрельбу. На первом рубеже отработать идеально не получилось, но один промах был не критичным. Конкурентки тоже ошибались, поэтому Россия осталась на втором месте, проигрывая Германии 7 секунд. На третью позицию вырвались белоруски.



Миронова и на втором круге никуда не спешила. Та же белоруска Кручинкина бежала существенно быстрее, и на заключительный рубеж этапа Россия и Беларусь приехали вместе. А вот ушли с него с разницей в пол минуты. Миронова обошлась одним дополнительным патроном и вывела Россию в лидеры эстафеты. Германия была близко, а вот Франция, Италия и Беларусь отставали на 20-30 секунд. На последнем круге Миронова немного уступила Херрман, но отставание составляло менее четырёх секунд.

Сборная России до конца боролась за медаль даже со штрафным кругом! Это успех или провал? Миронова вновь показала свою блестящую скорость, а Кайшева на четвёртом этапе здорово справилась с нервами.

Стальные нервы Кайшевой!

Заключительный этап эстафеты был снова доверен Ульяне Кайшевой. Она не лучшим образом выглядела в масс-старте день назад, но Ульяна умеет чудесным образом собираться на командные гонки. Видимо, этим и руководствовался тренерский штаб, поставив на четвёртый этап её, а не Миронову. Другим плюсом Кайшевой является мощный финишный круг.



Россиянка быстро догнала немку Пройс, и на первый рубеж они приехали вместе. Немка стреляла чуть быстрее и ушла лидером. Кайшева также не допустила ошибок и проигрывала всего две секунды. Беларусь, Франция и Италия не смогли обойтись без промахов и проигрывали уже более 30 секунд. Всё говорило о том, что золото разыграют Россия и Германия. Как в старые добрые времена.



Кайшева промахнулась двумя первыми выстрелами. Нервы болельщиков были на пределе. Но у Ульяны, судя по всему, эти нервы просто стальные. Она собралась и закрыла все мишени довольно быстро. Пройс обошлась одним промахом, но стреляла медленнее, и на последний круг ушла второй, отставая от России на восемь секунд.



Кайшева пролетела заключительные километры именно так, как на это рассчитывали тренеры. Россиянка не оставила ни единого шанса Пройс и принесла нашей стране уже третье золото в этом сезоне в биатлоне. Наши биатлонистки снова в полном порядке.



И ведь надо признать, что такой яркий успех нашей команды уже не удивляет. Для победы в эстафете были все предпосылки – в личных гонках девчонки стали регулярно и вместе бороться за медали и высокие позиции. Антхольц – наше любимое место, а эстафетная четвёрка уже сбита, ладно скроена и готова преодолевать трудности.



А помните, как трудно всё было лишь месяц назад? И как резко изменилась ситуация.



За две недели до старта чемпионата мира эмоции просто переполняют, наш биатлон снова хочется любить и уважать. А главное – верить в победы. Так бы и дальше!