Губерниев — об открытом письме в его адрес: враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию открытого письма с критикой в его адрес, которое подписали ветераны биатлона Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалёв, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев и Анатолий Хованцев.
«Как прекрасно сработано, в лучших традициях кампаний в виде коллективных писем! Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака! Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны…
P. S. Алябьев ничего не подписывал и сильно возмущён, даже извинился… Товарищ Новосельцев опять врёт...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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