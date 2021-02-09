Валуев — о запрете биатлонистам постить флаг России: абсурд, нужно обязательно обжаловать

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU), который запретил российским спортсменам публиковать флаг России в соцсетях.
«Господи боже мой… Честно сказать, я даже опешил от такого заявления IBU. То есть во время соревнований, на которые и так наложены санкции, спортсменам запретят публиковать фотографии с национальной символикой? Я вообще не понимаю, почему этого нельзя делать на чемпионате мира по биатлону. Подобные запреты взяты с потолка. Этого ведь нет в решении CAS, так что я не знаю, как можно комментировать такой абсурд.
Считаю, что это решение нужно обязательно обжаловать. Они же должны понимать: что не запрещено законом, то разрешено. Это все знают», — приводит слова Валуева Sport24.
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