Опубликовано фото комбинезонов, в которых россияне будут участвовать на ЧМ по биатлону

На официальной странице Союза биатлонистов России в «Твиттере» разместили фотографии комбинезонов, в которых россияне будут участвовать на чемпионате мира по биатлону. Напомним, соревнования пройдут в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
«Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме», — сообщается в публикации.
Напомним, завтра, 10 февраля, состоится смешанная эстафета. В заявку вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. Помимо смешанной эстафеты состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.
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