Симон Фуркад: Логинов заплатил за то, что сделал в прошлом, и имеет право вернуться

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, рассказал о своём отношении к россиянину Александру Логинову.



«Моё отношение к Логинову? Как я уже сказал, на мой взгляд, антидопинговые правила должны быть жёстче. Спортсмены, уличённые в использовании, например, ЭПО или каких-то других серьёзных субстанции, должны сразу получать пожизненное наказание.



За один случай? Да, в таких ситуациях – за один. Потому что тот же ЭПО не может попасть в организм по какой-то другой причине кроме попытки улучшить свои результаты. В других случаях, когда какое-то вещество могло попасть в организм по ошибке, могут быть разные варианты. Но за ЭПО, я думаю, должны сразу дисквалифицировать пожизненно.



Однако есть действующие правила. И согласно им, наказание за подобное нарушение сейчас – два года. Александр по этим правилам был наказан. Поэтому лично для меня нет никакой проблемы в том, что он выступает и побеждает. Думаю, я был бы одним из тех, кто здоровается и улыбается Александру, потому что, на мой взгляд, он понёс своё заслуженное наказание. Конечно, можно быть недовольным тем, что Логинов сделал в прошлом, но он заплатил за это и имеет полное право вернуться и продолжать выступать», — сказал Симон Фуркад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

«Мартен украл у меня мечту – стать чемпионом». Откровенное интервью с Симоном Фуркадом Нервы Большунова, допинг Логинова, сборная России без флага – беседа с чемпионом мира по биатлону получилась очень насыщенной и яркой.