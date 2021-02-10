Симон Фуркад: русские девушки – важная составляющая моего тёплого отношения к России

Французский биатлонист Симон Фуркад, который по окончании сезона-2018/2019 завершил карьеру, рассказал о своём отношении к России.
«Что мне больше всего нравится в России? Мне очень нравится, как вы болеете биатлоном. Причём это проявляется не только по отношению к вашим спортсменам, но вообще ко всем биатлонистам. Я всегда чувствовал, что меня очень уважают в России как спортсмена и как человека. Вы знаете, как принимать гостей, чтобы они чувствовали себя там как дома. Очень хочу поехать в Россию в следующем году, у меня там много друзей. Это очень важная страна для меня.
Чего скрывать, русские девушки – это важная составляющая моего тёплого отношения к России. Но не только они, конечно. Расскажу вам короткую историю. Когда я был на Камчатке, я остался на месяц дольше, чтобы провести там отпуск. Я был там ещё с несколькими спортсменами. Тогда я вообще никого не знал на Камчатке, но меня приняли как члена семьи, везде помогали. Мне показали горячие источники, проводили экскурсии. Причём я ни о чём не просил моих русских друзей, они это делали от чистого сердца. Никогда не забуду ту поездку. Вы живёте в холодной стране, но у вас тёплое сердце», — сказал Симон Фуркад в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Говорову и Михаилу Чесалину.
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