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Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Симона Фуркада о нём

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Симона Фуркада о нём
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего французского биатлониста Симона Фуркада о нём. В интервью «Чемпионату» Симон так отозвался о Губерниеве: «Дмитрий, безусловно, отвечает требованиям шоумена. Конечно, я не понимаю того, что он говорит на экране на русском языке, но когда вижу его реакцию, то понимаю, что человек живёт биатлоном и дарит эту любовь людям. Людей не обманешь — им это нравится».

«Из французской песни слов не выкинуть!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Симон Фуркад — чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира в мужской эстафете, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012.

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