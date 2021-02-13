Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

СБР будет добиваться отмены требования использовать монохромную символику на ЧМ

СБР будет добиваться отмены требования использовать монохромную символику на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о правилах, которые Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл для российских спортсменов на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«IBU предложил нам использовать только монохромную символику. Когда выиграем золотые медали, на флаге также будет изображён видоизменённый монохромный логотип. Этого нет в решении CAS, и мы сейчас находимся в достаточно серьёзной переписке с IBU по этому вопросу. Мы привлекли в помощь юристов ОКР, будем стараться отстаивать свои права, потому что в разных международных федерациях по-разному это трактуют. Считаем, нам не запрещено использовать нашу цветную символику», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021