СБР будет добиваться отмены требования использовать монохромную символику на ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о правилах, которые Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл для российских спортсменов на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«IBU предложил нам использовать только монохромную символику. Когда выиграем золотые медали, на флаге также будет изображён видоизменённый монохромный логотип. Этого нет в решении CAS, и мы сейчас находимся в достаточно серьёзной переписке с IBU по этому вопросу. Мы привлекли в помощь юристов ОКР, будем стараться отстаивать свои права, потому что в разных международных федерациях по-разному это трактуют. Считаем, нам не запрещено использовать нашу цветную символику», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».