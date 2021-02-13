СБР будет добиваться отмены требования использовать монохромную символику на ЧМ
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о правилах, которые Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл для российских спортсменов на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«IBU предложил нам использовать только монохромную символику. Когда выиграем золотые медали, на флаге также будет изображён видоизменённый монохромный логотип. Этого нет в решении CAS, и мы сейчас находимся в достаточно серьёзной переписке с IBU по этому вопросу. Мы привлекли в помощь юристов ОКР, будем стараться отстаивать свои права, потому что в разных международных федерациях по-разному это трактуют. Считаем, нам не запрещено использовать нашу цветную символику», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».
Рекомендуем вам
- 13 февраля 2021
-
16:44
-
16:27
-
16:26
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:41
-
14:31
-
13:18
-
00:59
-
00:37
- 12 февраля 2021
-
22:45
-
22:39
-
21:09
-
20:55
-
20:35
-
20:21
-
18:34
-
18:32
-
18:23
-
18:21
-
18:16
-
18:16
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
18:04
-
17:38
-
17:31
-
16:35
-
16:35
-
16:25
-
15:27
-
14:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам