«Сказки рассказывать не надо». Редькин — о провальной стрельбе Мироновой в спринте на ЧМ

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал провал женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, с одним промахом ставшая 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не сумела отобраться в гонку преследования.



«Сборная на высоте живёт не первый день. Акклиматизация уже прошла, всё нормально должно быть. Миронова рассказывает, что у неё там всё трясётся на «стойке»… На «стойке» никогда мушка колом не стоит. Это не «лёжка», сказки рассказывать не надо. У них мушка должна стоять прямо. Не знаю, что у них там происходит. Одну гонку пробегут, вторую западают. Чёрт знает, как это объяснить. Если спортсмен готов, он пробежит все соревнования. В нашей ситуации нужен ноль, а всё остальное — много. Один-то не все могут себе позволить», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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