«Сказки рассказывать не надо». Редькин — о провальной стрельбе Мироновой в спринте на ЧМ

Олимпийский чемпион Евгений Редькин прокомментировал провал женской сборной России в спринте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
Лучший результат из россиянок показала Ирина Казакевич, с одним промахом ставшая 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не сумела отобраться в гонку преследования.
«Сборная на высоте живёт не первый день. Акклиматизация уже прошла, всё нормально должно быть. Миронова рассказывает, что у неё там всё трясётся на «стойке»… На «стойке» никогда мушка колом не стоит. Это не «лёжка», сказки рассказывать не надо. У них мушка должна стоять прямо. Не знаю, что у них там происходит. Одну гонку пробегут, вторую западают. Чёрт знает, как это объяснить. Если спортсмен готов, он пробежит все соревнования. В нашей ситуации нужен ноль, а всё остальное — много. Один-то не все могут себе позволить», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 13 февраля 2021
-
19:55
-
19:44
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
16:27
-
16:26
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:41
-
14:31
-
13:18
-
00:59
-
00:37
- 12 февраля 2021
-
22:45
-
22:39
-
21:09
-
20:55
-
20:35