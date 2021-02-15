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Виктор Майгуров рассказал, сколько денег уже потратили на восстановление СБР в правах

Виктор Майгуров рассказал, сколько денег уже потратили на восстановление СБР в правах
Биатлон / Кубок мира 0
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация за два с небольшим года потратила уже более € 1 млн на процесс восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«В Антхольце нам предоставили обновлённую информацию по цифрам. Я не хочу их называть, но больше миллиона мы уже заплатили», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Напомним, ограничение в правах СБР наступило в 2017 году — после серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами. Для рассмотрения вопроса восстановления СБР организации необходимо выполнить 12 критериев, среди которых и финансовые обязательства. В сентябре 2018 года IBU создал рабочую группу, которая должна отслеживать выполнение российской стороной 12 условий восстановления полноправного членства.

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