Жаклен рассказал о борьбе с Латыповым на последнем этапе эстафеты

Биатлонист сборной Франции Эмильен Жаклен поделился впечатлениями от эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
На последнем огневом рубеже 25-летний француз допустил три промаха, после чего отправился на трассу пятым. Он шёл быстрее выступавшего за Россию Эдуарда Латыпова, но не смог его опередить в борьбе за третье место.
«Меня всё ещё трясёт. Думаю, эта усталость из-за снега, по которому было тяжело бежать. Трасса сильно разбита. Тряска помешала мне на стрельбище. Я вышел, отставая на 24 секунды от России, что очень много для дистанции в 2,5 километра. Когда я оказался в 6-7 секундах от Латыпова, оставался лишь спуск. Тогда стало понятно, что отставание отыграть невозможно», — приводит слова Жаклена L´Equipe.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета
1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).
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