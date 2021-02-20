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Жаклен рассказал о борьбе с Латыповым на последнем этапе эстафеты

Жаклен рассказал о борьбе с Латыповым на последнем этапе эстафеты
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Биатлонист сборной Франции Эмильен Жаклен поделился впечатлениями от эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

На последнем огневом рубеже 25-летний француз допустил три промаха, после чего отправился на трассу пятым. Он шёл быстрее выступавшего за Россию Эдуарда Латыпова, но не смог его опередить в борьбе за третье место.

«Меня всё ещё трясёт. Думаю, эта усталость из-за снега, по которому было тяжело бежать. Трасса сильно разбита. Тряска помешала мне на стрельбище. Я вышел, отставая на 24 секунды от России, что очень много для дистанции в 2,5 километра. Когда я оказался в 6-7 секундах от Латыпова, оставался лишь спуск. Тогда стало понятно, что отставание отыграть невозможно», — приводит слова Жаклена L´Equipe.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета

1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:12:27.4
2
Швеция
+33.1
3
Россия
+50.9
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