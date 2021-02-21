В Швеции не рассчитали сумму призовых своим биатлонистам за медали на чемпионате мира

Биатлонисты сборной Швеции могут недополучить призовые от собственной федерации за достижения на чемпионате мира в Словении, поскольку в организации не ожидали такого количества наград.



Шведские биатлонисты завоевали в Поклюке одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды. По информации Аftonbladet, спортсменам полагалось 140 тыс. шведских крон ($ 16 873) за золото ЧМ, за серебро — 80 тыс. крон и за бронзу — 50 тыс. крон. В предыдущие годы на чемпионат мира шведам выделяли общий призовой фонд в 2 млн крон, а максимум для одного спортсмена составлял 400 тыс. крон.



В этом сезоне, по данным издания, сумма выросла, но предел возможных выплат за мировое первенство уже достигнут. Теперь биатлонисты могут недополучить часть положенных сумм. Генеральный секретарь федерации биатлона Швеции Рикард Грип ответил, что спортсмены были довольны заключенным перед ЧМ соглашением о выплатах. Он также добавил, что в этом сезоне расходы выросли из-за чартерных рейсов, которые бронировались ради защиты спортсменов от коронавируса.



Добавим, что Международная федерация биатлона за золото чемпионата мира выплатит спортсменам по 25 тыс. евро, за серебро — 19 тыс. евро и за бронзу — 14 тыс. евро.