Светлана Миронова: the end! Всем спасибо, до новых встреч
Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала пост по окончании чемпионата мира в Поклюке (Словения).
«The end («конец» по-английски. — Прим. «Чемпионата»)! Всем спасибо, до новых встреч!" — написала Миронова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой
В своей последней гонке на чемпионате мира 2021 года — масс-старте — Миронова заняла 19-е место с шестью промахами. Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.
Сборная России на чемпионате мира в Поклюке завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете. По итогам соревнований Миронова получит € 8800 призовых.
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