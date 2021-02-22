Светлана Миронова: the end! Всем спасибо, до новых встреч

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала пост по окончании чемпионата мира в Поклюке (Словения).

«The end («конец» по-английски. — Прим. «Чемпионата»)! Всем спасибо, до новых встреч!" — написала Миронова.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой

В своей последней гонке на чемпионате мира 2021 года — масс-старте — Миронова заняла 19-е место с шестью промахами. Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.

Сборная России на чемпионате мира в Поклюке завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете. По итогам соревнований Миронова получит € 8800 призовых.