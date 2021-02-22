«С оружием надо регулярно работать и жить». Богалий ответила Мироновой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала, как биатлонисткам сборной России улучшить стрельбу.

«Больше всего вызывает вопросы стрелковая форма девчонок. Например, у Евгении Павловой такие волны в стрельбе могли быть связаны с психологическим состоянием, а у кого-то была именно недоработка технического плана, такая как стабилизация оружия. Это монотонная, тяжёлая и неинтересная работа, которая может быть упущена самим спортсменом, и он может ею не заниматься. Либо он сам этого не понимает, либо, как говорит Света Миронова, с оружием не надо жить постоянно. А я считаю, что с ним надо регулярно работать и жить, добиваться мастерства. Не бросать наработанное, а постоянно его развивать. Совершенству нет предела, и нужно всё время становиться лучше.

Слова Лизы Терезы Хаузер, Доротеи Вирер о том, что они в какой-то момент поняли, что нужно работать больше, и бросили какие-то развлечения, правильные. А нам что мешает сделать так же? Век спортсмена короток, ты зарабатываешь себе имя и карьеру. Лёша Волков пытается, он сам здорово стрелял, всегда работал над собой. Чтобы быть топ-атлетом, нужно реально много пахать и тренироваться, здесь нельзя даже обернуться назад, надо всегда смотреть вперёд», — приводит слова Богалий РИА «Новости».

Миронова — о стрельбе: «спать с винтовкой» — это не помогает