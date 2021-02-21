Отмучились. Для женской сборной России по биатлону чемпионат мира наконец-то закончился

За золото в масс-старте боролась даже девушка из Латвии! А у россиянок всё, как всегда.

Что поможет нашим девушкам?

Гонка с общего старта обычно не так богата на сюрпризы, как, например, индивидуальная гонка. Чтобы попасть в призы в масс-старте, нужно проявить готовность и быстро бежать, и хорошо стрелять. Но списывать россиянок раньше времени всё равно не хотелось.

Чемпионат мира по биатлону. Россиянки провалили масс-старт, а победила австрийка! LIVE Воодушевит ли нашу команду бронза в эстафете? Онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в последний день ЧМ-2021 на «Чемпионате».

Светлана Миронова и Ирина Казакевич попали в масс-старт по результатам выступлений на текущем турнире, то есть проявили себя неплохо. Хотелось надеяться, что поможет и переезд с горы в долину, и – психологически – первая медаль у мужчин, и банальное везение.



Но всё пошло, как всегда.

Прорыв от Казакевич

Ирина Казакевич в самом начале гонки сумела прорваться вперёд: с 26-й позиции на 15-ю буквально за первые полтора километра. Правда, в секундах это не так уж и много: до Мироновой, которая никуда не торопилась и шла по дистанции 28-й, было всего лишь шесть секунд.



Куда важнее было точно отработать на первом огневом рубеже. И у россиянок всё получилось: Ирина и Светлана закрыли по пять мишеней и сохранили места рядом с лидерами. Многие фавориты при этом мазали, так что первая пятёрка выглядела необычно: Элиза и Селина Гаспарин, Лиза Тереза Хаузер, Линн Персон и Марте Рёйселанд. Наши девушки занимали 8-е и 14-е места.

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Россиянка – третья!

На втором круге Рёйселанд вышла на первое место, а россиянки не просто не отставали от норвежки, но и сокращали своё отставание. Казакевич отыгрывала доли секунды, а Миронова приближалась ощутимо: на стрельбище она пришла уже 10-й, в четырёх секундах от Марте.



Увы, но на стрельбище Света допустила один промах и потеряла всё, что отыграла. А вот у Ирины всё снова было отлично: чистая стрельба позволила ей подняться на третье место, следом за Хаузер из Австрии и Бендикой из Латвии. Правда, сразу же за Казакевич на дистанцию ушли норвежки Экхофф и Тандервольд – было понятно, что именно они будут задавать темп группы лидеров.

Конец надеждам

Норвежки не взвинчивали темп, и это было на руку Казакевич, которая уверенно держалась в ведущей пятёрке. Лишь перед стрельбищем Ирина чуть отстала. Хотелось верить, что отпустила соперниц сознательно, чтобы идеально подойти к стрельбе, но, видимо, просто устала. Россиянка ушла на два штрафных круга, отстала на минуту и лишилась шансов на медаль.

Кошмар. Женская сборная России повторила худший результат в истории чемпионатов мира Даже без штрафного круга наша команда была бы очень и очень далеко.

Миронова к первой «стойке» шла в хорошей компании – бок-о-бок с Эберг, Витоцци и Рёйселанд. Со скорость у Светы было всё в порядке, а вот стрельба вновь подкачала – четыре промаха!

После трёх рубежей без промахов обходились лишь две биатлонистки: Хаузер и Бендика – они и лидировали. Группа преследовательниц с Экхофф и Витоцци во главе была лишь в 20 секундах.

Эх, Байба!

Байба могла сотворить громкую сенсацию. Но всё-таки пошла на два штрафных круга – не так уж и удивительно при 64 процентах точности стрельбы стоя. А вот Лиза Тереза Хаузер сделала четвёртый ноль и побежала к верной золотой медали. К серебру помчала Лиза Витоцци, а вот за бронзу развернулась яркая борьбе между тремя норвежками: Рёйселанд, Тандервольд и Экхофф.



Хаузер было тяжело, но она устояла и стала чемпионкой мира. А вот Витоцци хищные норвежки проглотили и не заметили: Тандервольд в итоге стала второй, а Экхофф – третьей.

Миронова с шестью штрафными кругами в итоге пришла к финишу быстрее Казакевич, пробежавшей четыре, – 19-е и 20-е места, соответственно. На этом чемпионат мира для наших девушек закончился. И очень хочется добавить – наконец-то. Отмучились.