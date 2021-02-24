Сорокина: рыба гниёт с головы – для результата необходимо единство в СБР

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2007 года и чемпионка России 2011 года в спринте Наталья Сорокина прокомментировала итоги ЧМ-2021 для российской сборной. Напомним, в Поклюке (Словения) россияне под наименованием RBU завоевали бронзовую медаль — в мужской эстафете.



«Мне понравились слова тренера норвежской команды Зигфрида Мазе, который сказал, что провел анализ того, на какой высоте спортсмены проводили подготовку к чемпионату мира, и по этому принципу расселил биатлонистов в Поклюке. Я в своей карьере испытывала проблемы в связи тренировками в высокогорье. Но я не задавалась такими вопросами. Нам говорили, а мы делали. Надуманная ли это проблема? Думаю, и да и нет. Всё-таки она имеет место быть, ведь нужно корректировать подготовку для каждого спортсмена», — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».



Спортсменка предположила, в чём заключается главная проблема российского биатлона: «Не хочется грубо говорить, что рыба гниёт с головы, но… Вопрос в том, что пока мы не найдем единства в Союзе биатлонистов России, в руководстве и со спортсменами, и пока не выстроится цепочка — не будет и результата. Из года в год собирают специалистов со всех регионов, каждый приходит со своими амбициями. Если вы хотите спросить с тренера за результат, тогда дайте ему полные бразды правления. Сейчас кого-то менять смысла нет. Хватит закапывать биатлон, я прошу руководство спорта прийти к единству и работать в одном направлении».

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