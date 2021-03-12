Александр Логинов: меня немного подкосила травма
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 17-е место, не допустив ни одного промаха.
«В гонке отталкивались от погодных условий, потому что ожидали, что будет либо снег, либо дождь. Чтобы потом трасса не была в каше, решили, что в первой группе будет удобнее.
Это не тот ход. Меня немного подкосила травма, не получалось отталкиваться на 100% правой ногой. Да, это та проблема с коленом. Как и раньше, по весне буду заниматься восстановлением, — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».
Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул итальянец Лукас Хофер.
Российские биатлонисты даже без промахов не могут попасть в десятку. Где скорость, ребята?
Только Эдуард Латыпов способен поддерживать темп лидеров. Но почему вся остальная сборная совершенно не готова?
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