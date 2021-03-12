Александр Логинов: меня немного подкосила травма

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 17-е место, не допустив ни одного промаха.

«В гонке отталкивались от погодных условий, потому что ожидали, что будет либо снег, либо дождь. Чтобы потом трасса не была в каше, решили, что в первой группе будет удобнее.

Это не тот ход. Меня немного подкосила травма, не получалось отталкиваться на 100% правой ногой. Да, это та проблема с коленом. Как и раньше, по весне буду заниматься восстановлением, — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул итальянец Лукас Хофер.