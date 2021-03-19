Светлана Миронова: болею за Легрейда. Было бы круто, чтобы он выиграл БХГ

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, кто и почему является её фаворитом в мужской битве за «Большой хрустальный глобус».

Напомним, за победу в общем зачёте 2020/2021 года действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё ведёт борьбу с соотечественником Стурлой Холмом Легрейдом.

«Не знаю, кто победит в сражении у мужчин за Большой хрустальный глобус. Но болею за Легрейда. Это молодой спортсмен, и было бы круто, чтобы он выиграл. Он первый полноценный сезон проводит на Кубке мира, и я считаю, что это прямо верх мастерства. Это был бы нонсенс, если он выиграет. На моей памяти не было такого, чтобы человек в первый сезон завоевал Большой хрустальный глобус», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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