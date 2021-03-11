В Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. Мужской спринт обещает российским болельщикам яркую борьбу. Онлайн-трансляция.

Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужской спринт. Сможет ли Логинов убежать от Бё? LIVE

В четверг, 11 марта, в Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день этапа спортсмены будут бороться за медали в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Старт гонки запланирован на 19:30 по московскому времени.