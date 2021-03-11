Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужской спринт. Сможет ли Логинов убежать от Бё? LIVE

В четверг, 11 марта, в Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день этапа спортсмены будут бороться за медали в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.
Старт гонки запланирован на 19:30 по московскому времени.
Впрочем, и без скандалов российский биатлон обойтись не может. Два дня назад стало известно об иске Союза биатлонистов России к его экс-президенту Владимиру Драчёву. Эх, когда же мы будем говорить только о спорте!
Предыдущий этап Кубка мира порадовал российских болельщиков медалью в эстафете. Сборная России сумела добыть серебро, а Эдуард Латыпов на последнем этапе убежал от самого Йоханнеса Бё. На текущем этапе эстафеты тоже будут, но уже смешанные.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в Чехии стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. После восьмого, правда, биатлонистам никуда переезжать не пришлось — он тоже проходил в Нове-Место. Но тем меньше вероятность заразиться коронавирусом. К счастью, у биатлонистов со здоровьем всё в порядке — о случаях заражения не сообщается, все сильнейшие в строю.
- 11 марта 2021
-
13:05
-
10:50
-
10:25
-
10:24
-
09:24
-
09:04
-
08:28
-
00:47
-
00:43
- 10 марта 2021
-
17:24
-
16:48
-
15:56
-
14:20
-
13:42
-
13:28
-
13:06
-
10:05
-
09:00
-
01:09
-
00:54
-
00:00
- 9 марта 2021
-
20:37
-
20:27
-
20:11
-
16:16
-
12:09
-
11:28
- 8 марта 2021
-
16:53
-
16:43
-
16:31
-
16:18
-
14:14
-
12:40
-
08:40
-
08:37