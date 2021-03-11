Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира — 2020/2021, Нове-Место: мужской спринт, онлайн-трансляция, 11 марта 2021

Сборная России по биатлону, Кубок мира — 2020/2021
Павел Панышев
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужской спринт. Сможет ли Логинов убежать от Бё? LIVE
В Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. Мужской спринт обещает российским болельщикам яркую борьбу. Онлайн-трансляция.
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:
Расписание Кубка мира по биатлону - 2020/2021
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2020/2021: мужчины, женщины

В четверг, 11 марта, в Нове-Место стартует девятый этап Кубка мира по биатлону — 2020/2021. В первый день этапа спортсмены будут бороться за медали в мужском спринте. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет обо всех интересных событиях, которые её окружают.

Старт гонки запланирован на 19:30 по московскому времени.

Live Михаил Чесалин

Впрочем, и без скандалов российский биатлон обойтись не может. Два дня назад стало известно об иске Союза биатлонистов России к его экс-президенту Владимиру Драчёву. Эх, когда же мы будем говорить только о спорте!

Виктор Майгуров пояснил причину иска Союза биатлонистов России к Драчёву
13:26 Михаил Чесалин

Предыдущий этап Кубка мира порадовал российских болельщиков медалью в эстафете. Сборная России сумела добыть серебро, а Эдуард Латыпов на последнем этапе убежал от самого Йоханнеса Бё. На текущем этапе эстафеты тоже будут, но уже смешанные.

Виртуозный камбэк сборной России в мужской эстафете. Латыпов отнял серебро у Йоханнеса Бё!
А ведь на первом этапе наша команда была на 20-м месте. Казалось, что всё потеряно.
13:25 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в Чехии стартует девятый этап Кубка мира по биатлону. После восьмого, правда, биатлонистам никуда переезжать не пришлось — он тоже проходил в Нове-Место. Но тем меньше вероятность заразиться коронавирусом. К счастью, у биатлонистов со здоровьем всё в порядке — о случаях заражения не сообщается, все сильнейшие в строю.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021