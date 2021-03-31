Дмитрий Губерниев — о словах Евгении Павловой: с тем же самым сталкивалась Куклина

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание биатлонистки Евгении Павловой. После победы в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске спортсменка сказала: «Всё делала назло. Все и так знают кому. Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать».

«В женской сборной нарушена коммуникация между тренерами и спортсменами? Эта проблема есть, если спортсменка об этом говорит. Здесь нужно говорить и слышать друг друга. Учиться слышать. Это очень важно. С тем же самым сталкивалась Куклина, когда после травмы на неё тренеры не так обращали внимание.

Поэтому наставникам нужно вспомнить, что они не только тренеры, но ещё и педагоги. А спортсменам нужно тоже где-то поменьше фурчать, чтобы была дорога с двухсторонним движением, чтобы был контакт и были результаты», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».