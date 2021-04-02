Тренер сборной России по биатлону: Ушкина пока не уходит в сборную Румынии

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал возможный переход биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии. Ранее Ушкина, которая на чемпионате России стала второй в спринте и выиграла гонку преследования, объявила, что со следующего сезона будет выступать за команду Румынии.
«Да она пока никуда не уходит, она у нас числится в расширенном составе сборной страны. Вообще-то я не компетентен отвечать на эти вопросы. Это дело СБР и руководства. Моё дело – включить её в состав сборной, а дальше они пускай решают сами: брать её или не брать, оставаться ей в России или за Румынию бегать…» — цитирует Шашилова Metaratings.
Шашилов добавил, что спортсменке не станут чинить препятствий, если она твёрдо решила уйти.
«Никто держать не будет, я думаю. Её успехи на чемпионате России – это нормальное явление, целенаправленная подготовка к чемпионату страны. Я неоднократно это осуществлял в своей тренерской практике. Ничего сложного там нет», — сказал он.
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