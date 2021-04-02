Доротея Вирер перед днём рождения выбралась с мужем в горы на шашлыки

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на четвёртой строчке общего зачёта Кубка мира, наслаждается отпуском.

В своём «инстаграме» Вирер поделилась впечатляющими снимками: вместе с мужем Стефано Коррадини она выбралась в горы. Супружеская пара устроила пикник на свежем воздухе с шашлыками.

Фото доступны в «инстаграме» итальянской биатлонистки.

Возможно, «пиршество» приурочено к грядущему дню рождения Вирер. Завтра, 3 апреля, ей исполнится 31 год.

Доротея Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира в сезонах-2015/2016 и 2020/2021 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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