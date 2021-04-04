Максим Цветков: я долго сидел на курсах антибиотиков, зимой ходил, грубо говоря, пешком

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешали ему показывать высокие результаты.
«Два года назад я уехал на отдых в Чили, там заболел в горах. Видимо, вирус там был другой – не тот, к которому я привык. Он очень тяжело был мною перенесён. До конца мы не смогли понять, почему.
Когда я заболел в четвёртый раз за три месяца, то пришёл к инфекционисту. Она сказала, что были какие-то проблемы, но сейчас вроде идёт восстановление. Я долго сидел на курсах антибиотиков, их было несколько подряд. Это было очень тяжело.
Потом зимой три месяца ходил, грубо говоря, пешком, приводил себя в норму. Радует то, что в последние два месяца получилось хорошо подготовиться, не было проблем со здоровьем.
Зато в этом году я провёл много времени с семьёй: растёт сын, ему три года, он очень ждёт меня сейчас, меня не было дома уже два месяца», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
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