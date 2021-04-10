Каминский: не хотелось бы терять Польховского, он всё равно принёс бы пользу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выразил мнение о том, что состояние Валерия Польховского позволило бы ему с пользой руководить сборной России.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что в мае Польховский покинет пост главного тренера сборной по состоянию здоровья.

«Валерий Николаевич (Польховский. — Прим. «Чемпионата») — очень опытный специалист, и терять его в олимпийский сезон, конечно, не хотелось бы. Мы знаем, что у него есть проблемы со здоровьем, но думаю, он всё равно принёс бы определённую пользу. Каково состояние Валерия Николаевича, лучше расскажут врачи. Он сказал, что вроде бы его подлечили. Чувствует себя нормально.

Любому новому специалисту понадобится время, чтобы познакомиться с командой и состоянием дел, что не есть хорошо. Мы и так на сегодня отстаём кое в чём, особенно в материально-техническом обеспечении», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону