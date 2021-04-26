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«Настало время тёплых фотографий». Анастасия Гореева показала снимки с отдыха на Кубе

«Настало время тёплых фотографий». Анастасия Гореева показала снимки с отдыха на Кубе
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Кубе.

«Настало время тёплых, летних фотографий», — подписала снимки Гореева.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Гореевой

Гореева выступила на первом, втором и четвёртом этапах Кубка мира, а также в финале соревнований. Оставшееся время сезона-2020/2021 Анастасия провела на Кубке IBU, где выступала резервная команда. Лучшим результатом спортсменки на Кубке мира является 24-е место в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене (Австрия).

Российские биатлонистки из-за неудачного выступления заняли шестое место в Кубке наций, уступив в борьбе за пятую позицию команде Беларуси, и потеряли максимальную квоту представительства в личных гонках на следующий сезон. Теперь на старт одной гонки смогут выйти только пять российских биатлонисток.

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