Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Глава СБР: в олимпийском сезоне у мужчин и женщин в сборной будут по две группы подготовки

Глава СБР: в олимпийском сезоне у мужчин и женщин в сборной будут по две группы подготовки
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, каким образом формировались предварительные составы сборной России по биатлону на сезон-2021/2022.

«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того как спортсмены пройдут углублённое медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счёт ближайшего резерва», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Объявлен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022
«Буду пахать и ещё раз пахать». Зачем лучший биатлонист России отказался от самоподготовки
Чемпион мира Александр Логинов впервые за долгое время будет готовиться со сборной. Всё ради Олимпиады?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021