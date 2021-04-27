Глава СБР: в олимпийском сезоне у мужчин и женщин в сборной будут по две группы подготовки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, каким образом формировались предварительные составы сборной России по биатлону на сезон-2021/2022.

«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того как спортсмены пройдут углублённое медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счёт ближайшего резерва», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Объявлен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022