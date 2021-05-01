Анатолий Хованцев оценил риски подготовки биатлонистов в группе Башкирова

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил шансы успешной работы биатлонистов, которые вошли в группу Сергея Башкирова. Напомним, под его руководством будут тренироваться Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков.
«Группа под руководством Сергея Башкирова создана специально под Логинова. Думаю, Башкиров будет управлять подготовкой. Да, Касперович (личный тренер Александра Логинова и сборной Болгарии – прим. «Чемпионата») может задавать направления подготовки, но полный контакт с командой будет за Башкировым.
У него есть опыт работы, но не на таком уровне, поэтому задача будет непростой. Надо будет найти точки соприкосновения и повести спортсменов за собой, чтобы они соглашались с ним. Если он будет идти на поводу у спортсменов, то это будет не совсем верный путь», — приводит слова Хованцева ТАСС.
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