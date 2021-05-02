Легрейд рассказал, куда направил прибыль с продажи автограф-карт. Фуркад отреагировал

Четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд в своём «инстаграме» рассказал, куда направил средства, вырученные с продажи автограф-карт, которую запустил на собственном сайте в середине апреля.
«У меня потрясающие поклонники! Вы купили более 100 открыток с автографами и собрали более 1 тыс. евро на благотворительность!
Деньги были пожертвованы в Eden Reforestation Projects (организация, которая занимается восстановлением природных ландшафтов, разрушенных вырубкой лесов – прим. «Чемпионата»). Это 12.800 посаженных деревьев – как полтора футбольных поля! Спасибо всем, кто купил карты, и всем, кто поддерживает меня!», — написал Легрейд.
На публикацию отреагировал пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира француз Мартен Фуркад: «Что за прекрасная идея! Ты вдохновляешь меня».
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