«Назад на стрельбище». Доротея Вирер провела первую тренировку в Антхольце

31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, провела первую стрелковую тренировку в текущем межсезонье.
Об этом итальянка сообщила в «Инстаграме», выложив подробный фотоотчёт, где работает с винтовкой в новой расцветке — чёрной. Ранее титулованная Вирер выступала с зеркальной и золотистой винтовками. Первый тренировочный сбор лидер женской сборной Италии проводит в Антхольце.
Публикация доступна в «инстаграме» Доротеи Вирер.
«Назад на стрельбище», — написала Вирер в описании к посту.
Доротея Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира в сезонах-2015/2016 и 2020/2021 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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