31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, сделала прививку от коронавируса. Об этом титулованная итальянка сообщила в «сториз» своего «инстаграма», выложив фото, на котором запечатлена сама процедура.
Доротея Вирер сделала прививку от коронавируса
Фото: https://instagram.com/dorothea_wierer?igshid=1fchc3mnr6jl7
Доротея Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира в сезонах-2015/2016 и 2020/2021 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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