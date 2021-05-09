Лопухов: группу Куваева могут пополнить Наталья Гербулова или Екатерина Носкова
Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов рассказал, кто, по его мнению, может пополнить группу женской сборной России под руководством Евгения Куваева.
Отметим, что в команду Куваева вошла многолетняя подопечная Лопухова — победительница и призёр этапов Кубка мира, призёр чемпионата мира Татьяна Акимова. Также под руководством Куваева будет тренироваться Евгения Павлова-Буртасова. Вторую группу возглавил главный тренер женской сборной России Михаил Шашилов.
«Группа будет большой, я полагаю, в неё войдут человек шесть или восемь. У нас же много ещё спортсменок, её, к примеру, могут пополнить Наталья Гербулова или Екатерина Носкова. Это будет полноценная команда», — приводит слова Лопухова ТАСС.
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