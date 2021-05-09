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Лопухов: группу Куваева могут пополнить Наталья Гербулова или Екатерина Носкова

Лопухов: группу Куваева могут пополнить Наталья Гербулова или Екатерина Носкова
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов рассказал, кто, по его мнению, может пополнить группу женской сборной России под руководством Евгения Куваева.

Отметим, что в команду Куваева вошла многолетняя подопечная Лопухова — победительница и призёр этапов Кубка мира, призёр чемпионата мира Татьяна Акимова. Также под руководством Куваева будет тренироваться Евгения Павлова-Буртасова. Вторую группу возглавил главный тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

«Группа будет большой, я полагаю, в неё войдут человек шесть или восемь. У нас же много ещё спортсменок, её, к примеру, могут пополнить Наталья Гербулова или Екатерина Носкова. Это будет полноценная команда», — приводит слова Лопухова ТАСС.

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